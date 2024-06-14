ミヒェル 7.25mm オーボエハンドシェーパーセット

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商品詳細
ミヒェルのシェーパーティップ7.25mmとシェーパーハンドルのセットです。錆びやすい素材で少し錆が出ていますが、問題なく使用できます。お値段は送料込みとなります。ご質問等ございましたらお気軽にご連絡下さい。どうぞ宜しくお願いいたします。種類···オーボエ,ハンドシェーパー,ミヒェル
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