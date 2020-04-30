キャラプロ　初代タイガーマスク、スーパー・タイガー　新日本プロレス 2体セット

値下げ中！キャラプロ 初代タイガーマスク、スーパー・タイガー プロレスフィギア2体セット 新日本プロレス 佐山聡、マスク2個、ベルト1個付き高さは約13〜14cmほどの選手の個性を生かし存在感あるリアルなプロレスフィギアです。目立った傷や汚れは見当たりませんが、中古品に伴い塗装剥がれやスレ傷、キャラプロフィギュア特有のベタつきが感じられます。※画像を参照して下さい。細かい事が気になる方はご遠慮下さい。バラ売りは致しません。送料無料。宅急便コンパクトで送るため日時指定が可能です。#キャラプロ#タイガーマスク#新日本プロレス#佐山聡#プロレスフィギアフィギュア種類···コレクションフィギュア性別···男ジャンル（スポーツ選手）···その他



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