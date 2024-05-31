リオグランデ　バスタード＆ファットバスタード　ハムサイズ　P-90　ピックアップ

RIOGRANDEリオグランデBASTARD バスタードFATBASTARD ファットバスタードエレキギター ピックアップP-90タイプハムサイズハムバッカー搭載のギターに無加工でP-90を載せることができるハムサイズのP-90タイプピックアップですBASTARDがフロント用でFATBASTARDがリア用ですハリのあるサウンドでクランチからODに適していると思います数年前に池袋の楽器店で購入しました現在は取り扱い終了しているようですしばらく使っていなかったので出品します単品での販売は致しませんのでご了承下さいピックアップカバー表面に少しピッキング傷あり配線は購入時のまま殆ど切ってません箱、説明書、ネジ、スプリング付属します箱に少し傷、汚れがありますアクセサリー...その他



リオグランデ バスタード＆ファットバスタード ハムサイズ P-90 ...



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