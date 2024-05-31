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リオグランデ　バスタード＆ファットバスタード　ハムサイズ　P-90　ピックアップ
商品番号 G11939763069
商品名

リオグランデ　バスタード＆ファットバスタード　ハムサイズ　P-90　ピックアップ
ブランド名 Gvital
特別価格 税込 11,439 円
在庫状況 あり

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商品詳細

RIOGRANDEリオグランデBASTARD　バスタードFATBASTARD　ファットバスタードエレキギター　ピックアップP-90タイプハムサイズハムバッカー搭載のギターに無加工でP-90を載せることができるハムサイズのP-90タイプピックアップですBASTARDがフロント用でFATBASTARDがリア用ですハリのあるサウンドでクランチからODに適していると思います数年前に池袋の楽器店で購入しました現在は取り扱い終了しているようですしばらく使っていなかったので出品します単品での販売は致しませんのでご了承下さいピックアップカバー表面に少しピッキング傷あり配線は購入時のまま殆ど切ってません箱、説明書、ネジ、スプリング付属します箱に少し傷、汚れがありますアクセサリー...その他
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リオグランデ　バスタード＆ファットバスタード　ハムサイズ　P-90　ピックアップ
リオグランデ バスタード＆ファットバスタード ハムサイズ P-90 ...

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