陳情令 中国 扇子 書道 篆書

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商品詳細
書道・習字用品...硯,墨,筆,書道セット,その他墨等を使う書道（原画）作品です。フレームは含まれません。内容：扇子書体：篆書作者：昭明書道・習字用品...硯,墨,筆書の形式...扇子昭明先生紹介昭明、斎号鹿鳴斎、国立奈良教育大学大学院書道専攻から卒業しました。5歳から書道を始め、その後途切れることなく、臨書を続けていました。26歳で大学院に入学し、書道教育や書道史の勉強をさらに深めました。「篆」、「隷」、「草」、「楷」、「行」各書体に精通し、特に隷書体は最も優れています。また、「漢隷」や「清隷」に対して深く研究していて、著論『桂馥の隷書とその書学』、『図説中国書法史』を出版しました。書の形式...その他
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http://narcologia.ru/goods/voiceless753659.html
http://narcologia.ru/goods/perpetual630446.html
扇子 陳情令 中国 篆書 書道-
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【販売終了】陳情令・与世殊倫折扇（扇子）
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