ベース　ミニアンプ　ap2-bs ヘッドフォン

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ご覧いただきありがとうございます♪ベースと一緒に購入したものです。使わなくなったので売ります15回ほど使用しております最後の写真に少しちゃんとみたらみえる傷？のようなものがありますですが目立ちません購入日 20235/27動作確認済みです問題なしです質問も是非