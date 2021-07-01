

Amazon.co.jp: 朗童管六本半古典調子半重巻き : ホーム＆キッチン



Amazon.co.jp: 朗童管六本半古典調子半重巻き : ホーム＆キッチン



朗童管六本半古典調子半重巻き | ncrouchphotography.com



朗童管六本半古典調子半重巻き | ncrouchphotography.com



Amazon.co.jp: 朗童管六本半古典調子半重巻き : ホーム＆キッチン



朗童管六本半古典調子半重巻き-



朗童管六本半古典調子半重巻き-



篠笛 朗童 古典調 六本調子 半重巻の落札情報詳細 - ヤフオク落札価格 ...



Amazon.co.jp: 朗童管六本半古典調子半重巻き : ホーム＆キッチン



篠笛 唄物7本調子(B管) - 通販 - pinehotel.info



篠笛 朗童管 八本調子 唄用 改良型-



常用楽器（2021.7月現在） - 横笛演奏家 狩野嘉宏(Karino Yoshihiro)



朗童管六本半古典調子半重巻き-



送料込み 天賦流六世笛師 久保井朗童 古典調 六本調子七孔 籐半重巻 ...



篠笛 朗童管改良型 半重巻き五本調子 - 通販 - pinehotel.info

朗童の篠笛六本調子古典半重巻きです。筒音から串中含む大甲5迄全ての音が無理なく出ますし、又評判通りの良い音色です。江戸囃子の練習に使用しましたが、使用しなくなった為出品しました。使用感はなく新品同様です。頭の数字(焼き印)は「七」ですが、実際の律は六本半調子です。「朗童」印の袋をつけます。最後の写真参照下さい。重量約45g唄口付近の外径19mm唄口サイズ13X10mm管頭~唄口迄77mm唄口~管尻迄372mm貴重な一品です、宜しくご検討下さい。