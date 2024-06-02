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- （ポケモンカフェ限定品）ポットデス1個、ヤバチャ2個セット
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商品詳細
閲覧頂きありがとうございます✨ポケモンセンター限定 pokemoncenterポケモンカフェ限定 pokemoncafeoriginalポットデス（ティーポット）1個ヤバチャ （ティーカップ）2個新品未使用品のセットになります。割れている部分がないか等、確認済みです。飾るだけでも華やかで、ポップでとても可愛いです✨写真1-6枚は使用例でポケモン公式で掲載されている写真です✨他の商品と購入で更にお安くできます！↓他の商品リストをチェック↓【 #RUAキャラクターグッズ 】※携帯はタグをタップ、 パソコンはタグをコピーして検索してください●仕事多忙により、発送日の変更がしばしばあります。○急ぎの方は〈購入前に〉コメントにてご相談ください。●商品によって防水、プチプチ、ダンボールなどを梱包材に利用し、なるべく破損を防いで送らせていただいております。●購入意思のコメントは不要です。コメントお気軽にどうぞ！即購入、いいね大歓迎です(*´∇｀*)✨検索ポケモンポケットモンスターpokemonポケモン マグカップ コップ ぬいぐるみ フィギュア 食器 お皿 ポケモン皿 ポケモンカップ あくタイプ ゴーストタイプポケモンスイーツ pokemonsweets
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