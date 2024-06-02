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（ポケモンカフェ限定品）ポットデス1個、ヤバチャ2個セット
商品番号 B76666593897
商品名

（ポケモンカフェ限定品）ポットデス1個、ヤバチャ2個セット
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 5,871 円
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商品詳細

閲覧頂きありがとうございます✨ポケモンセンター限定　pokemoncenterポケモンカフェ限定　pokemoncafeoriginalポットデス（ティーポット）1個ヤバチャ　（ティーカップ）2個新品未使用品のセットになります。割れている部分がないか等、確認済みです。飾るだけでも華やかで、ポップでとても可愛いです✨写真1-6枚は使用例でポケモン公式で掲載されている写真です✨他の商品と購入で更にお安くできます！↓他の商品リストをチェック↓【　#RUAキャラクターグッズ　】※携帯はタグをタップ、　パソコンはタグをコピーして検索してください●仕事多忙により、発送日の変更がしばしばあります。○急ぎの方は〈購入前に〉コメントにてご相談ください。●商品によって防水、プチプチ、ダンボールなどを梱包材に利用し、なるべく破損を防いで送らせていただいております。●購入意思のコメントは不要です。コメントお気軽にどうぞ！即購入、いいね大歓迎です(*´∇｀*)✨検索ポケモンポケットモンスターpokemonポケモン　マグカップ　コップ　ぬいぐるみ　フィギュア　食器　お皿　ポケモン皿　ポケモンカップ　あくタイプ　ゴーストタイプポケモンスイーツ　pokemonsweets
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