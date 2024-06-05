

江口晴山日本画 日髙連峰 高山植物【あつもり草図】木枠額装S43年作 模写 EP 江口晴山日本画 日髙連峰 高山植物【あつもり草図】木枠額装S43年作 模写 EP



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絵画の種類···日本画 江口晴山 形式···額縁入り 木枠額装仕立て主題···静物 高山植物【あつもり草】 昭和43年作主な画材···その他 日本画略歴・・・北日本美術協会主宰出品物 東京都霹靂社会員 師 （田中朴山）北海道在住 北日本美術協会会員作品は釘留のため 画は取り外し不可 ガラス越しに状態確認作品に晴山サイン 印譜在 額装裏 晴山サイン印譜在作品は高山植物の あつもり草が 描かれています状態・・・額装 擦れ 傷あり 経年劣化あるも概ね問題無 裏側の仕切り無サイズ 額装 64cmX54.8cm厚 6.0cm作品 41.5cmX32.0cm140サイズゆうパック発送致します。