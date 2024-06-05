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江口晴山日本画　日髙連峰　高山植物【あつもり草図】木枠額装S43年作　模写　EP
商品番号 H49259565814
商品名

江口晴山日本画　日髙連峰　高山植物【あつもり草図】木枠額装S43年作　模写　EP
ブランド名 Hvital
特別価格 税込 11,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

絵画の種類···日本画　　　　江口晴山　　形式···額縁入り　　　　　　木枠額装仕立て主題···静物　　　　　　　　高山植物【あつもり草】　昭和43年作主な画材···その他　　　　　日本画略歴・・・北日本美術協会主宰出品物　　　東京都霹靂社会員　　　　　師　（田中朴山）北海道在住　北日本美術協会会員作品は釘留のため　画は取り外し不可　ガラス越しに状態確認作品に晴山サイン　印譜在　額装裏　晴山サイン印譜在作品は高山植物の　あつもり草が　描かれています状態・・・額装　　擦れ　傷あり　経年劣化あるも概ね問題無　　　　　　　　　裏側の仕切り無サイズ　　額装　64cmX54.8cm厚　6.0cm作品　41.5cmX32.0cm140サイズゆうパック発送致します。
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