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アンティーク犬置物
商品番号 E84231350051
商品名

アンティーク犬置物
ブランド名 Evital
特別価格 税込 2,613 円
在庫状況 あり

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商品詳細

1960年前後に作られた瀬戸焼⁉️のディズニーわんわん物語の犬の置物です。自宅保管年季ものにご理解ある方、どうぞよろしくお願いいたします。
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