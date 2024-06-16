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ポケモンカード　VSTARユニバース　1ボックス
商品番号 P76516766893
商品名

ポケモンカード　VSTARユニバース　1ボックス
ブランド名 Pvital
特別価格 税込 3,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカード　VSTARユニバース1BOX(10パック入)シュリンク付き未開封再シュリンク品ではございません。店頭にて購入致しました。発送は写真のまま（シュリンク付き箱）の状態でコンパクト便で発送します。すり替え防止の為、返品•交換はご遠慮願います。#ポケカ#ポケモンカード#未開封ボックス#シュリンク付きボックスパックシングル···ボックス(box)種類···ポケモンカード(ポケカ)
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