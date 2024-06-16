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【希少品】シンカリオン E5 MkII オーバークロス E6
商品番号 I68663644671
商品名

【希少品】シンカリオン E5 MkII オーバークロス E6
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

即購入可能です。DXS101シンカリオンE5はやぶさMkIIとDX02シンカリオンE6こまちをオーバークロスさせたものです。あくまで素人保管なのでご理解がある方のみご購入お願いします。バラして緩衝材で梱包して発送予定です。素人目ですが特に大きな傷などはないように思えます。シンカリオンエヴァンゲリオンガンダムガンプラブラックシンカリオンシンカリオンzシンカリオンはやぶさプラレール
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