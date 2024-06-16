【希少品】シンカリオン E5 MkII オーバークロス E6

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新幹線変形ロボ シンカリオン』シリーズ(公式) on X:



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即購入可能です。DXS101シンカリオンE5はやぶさMkIIとDX02シンカリオンE6こまちをオーバークロスさせたものです。あくまで素人保管なのでご理解がある方のみご購入お願いします。バラして緩衝材で梱包して発送予定です。素人目ですが特に大きな傷などはないように思えます。シンカリオンエヴァンゲリオンガンダムガンプラブラックシンカリオンシンカリオンzシンカリオンはやぶさプラレール