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玉泉銘　鉄線花　てっせん　鉄線　青堂銘識箱　書画、骨董品、美術品
商品番号 A65740630805
商品名

玉泉銘　鉄線花　てっせん　鉄線　青堂銘識箱　書画、骨董品、美術品
ブランド名 Avital
特別価格 税込 2,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...静物主な画材...その他玉泉銘　鉄線花　掛け軸です。青堂銘の識箱入りです。多少の汚れ等あります。長さ133　幅63.5cm位古い物にご理解のある方、よろしくお願いいたします。
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