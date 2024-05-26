玉泉銘　鉄線花　てっせん　鉄線　青堂銘識箱　書画、骨董品、美術品

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商品詳細
絵画の種類...日本画形式...掛け軸・掛軸主題...静物主な画材...その他玉泉銘 鉄線花 掛け軸です。青堂銘の識箱入りです。多少の汚れ等あります。長さ133 幅63.5cm位古い物にご理解のある方、よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/subtropical750701.html
http://narcologia.ru/goods/sepulchral407132.html
http://narcologia.ru/goods/seamless380529.html
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