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- 【ジャンク品】1/6 コトブキヤ 戦国大戦 五郎八姫 Tony Ver.
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商品詳細
⚠️注意箱無し、破損ありのため、ジャンク品として出品しています。※写真3枚目が破損部分です。 接着している。・キズについて掲載している写真でご確認ください。以下の条件を了承の上、御検討下さい。※値下げ交渉は行いません。※郵送時のトラブル（箱、中身の汚損破損等）は、責任を持てませんので、ご了承ください。※ノークレーム、ノーリターンでお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/influenza921893.html
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