XG NEWDNA ラキドロ タワレコ JURIN

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商品詳細
XGミニアルバムNEWDNAラキドロトレカタワレコver.※渋谷限定版ではございませんメンバーJURINジュリンスリーブ＋硬貨ケース＋水濡れ、折れ防止の梱包をさせて頂き普通郵便にて発送させて頂きますメルカリ便、その他追跡付きの発送ご希望の方は1度コメントにてお伝えください即購入◎
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