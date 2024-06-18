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ブルズアイ　リガチャー オットーリンクLサイズ
商品番号 J82782514302
商品名

ブルズアイ　リガチャー オットーリンクLサイズ
ブランド名 Jvital
特別価格 税込 2,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テナーサックス用リガチャーブルズアイ　オットーリンク　メタルLサイズオットーリンクメタル用リガチャーです。サイズはLサイズになります。詳しい内容はブルズアイのホームページをご覧ください。使用回数は3〜4回程です。一度人の手に渡った物のため、神経質な方はご遠慮下さい。＊仕事の都合上、発送は土日になります。#サックス#リガチャー
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