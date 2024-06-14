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マーベルレジェンド　ゴア　コミックバージョン
商品番号 L99442840469
商品名

マーベルレジェンド　ゴア　コミックバージョン
ブランド名 ハズブロ
特別価格 税込 2,262 円
在庫状況 あり

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商品詳細

マーベルレジェンドのゴアコミックバージョンになります。付属品完備です。・開封後、直射日光の当たらない場所でしばらく飾った後に箱に戻して暗所にて保管してました。・目立つ傷など見当たらない美品となりますが、一度人の手に渡ったものであることをご了承の上ご検討ください。・アメトイ特有の関節がキツい、緩いなど初期からの個体差がある場合がございますのでご了承ください。・値下げ不可となります。コメントを頂いてもご対応致し兼ねますのでご了承ください。・緩衝材に包んで段ボール箱に入れて発送いたします。・ペット、喫煙なし※他サイトでも出品中の為、売り切れの際には申し訳ございませんがご容赦ください。
http://narcologia.ru/goods/tenet112563.html
http://narcologia.ru/goods/conception610357.html
http://narcologia.ru/goods/assessor38203.html
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