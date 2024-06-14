

マーベルレジェンド ゴア コミックバージョン - アメコミ



マーベルレジェンド ゴア コミックバージョン - アメコミ



ホビーショップ I.T.R. / マーベルレジェンド ゴア(コミック) 開封品



マーベルレジェンド ゴア コミックバージョン - アメコミ



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マーベルレジェンドのゴアコミックバージョンになります。付属品完備です。・開封後、直射日光の当たらない場所でしばらく飾った後に箱に戻して暗所にて保管してました。・目立つ傷など見当たらない美品となりますが、一度人の手に渡ったものであることをご了承の上ご検討ください。・アメトイ特有の関節がキツい、緩いなど初期からの個体差がある場合がございますのでご了承ください。・値下げ不可となります。コメントを頂いてもご対応致し兼ねますのでご了承ください。・緩衝材に包んで段ボール箱に入れて発送いたします。・ペット、喫煙なし※他サイトでも出品中の為、売り切れの際には申し訳ございませんがご容赦ください。