

試奏済み】クラリネット VITO Reso-Tone 3-



Used Vito Resotone 3 Clarinet — Guitar Bar



試奏済み】クラリネット VITO Reso-Tone 3-



Le Blanc Vito Reso-Tone 3 Bb Clarinet - The Sax Shack



試奏済み】クラリネット VITO Reso-Tone 3-



試奏済み】クラリネット VITO Reso-Tone 3-



vito reso-tone 3 clarinet + Case and reeds-Ready to play



RESO-TONE 【動作確認済】B♭クラリネット/プラ管/付属無/VITO/RESO-TONE



2023年最新】RESO-TONEの人気アイテム - メルカリ



Vito Reso-Tone 3 Clarinet w/ Case & MP - Needs Cleaning ...



2023年最新】RESO-TONEの人気アイテム - メルカリ



Vito RESO-TONE 3 U.S.A. クラリネット ケース付き(アルトクラリネット ...



Leblanc Vito 7212 Reso Tone Clarinet New Pads And Band Ready



2023年最新】RESO-TONEの人気アイテム - メルカリ



RESO-TONE 【動作確認済】B♭クラリネット/プラ管/付属無/VITO/RESO-TONE

※閲覧ありがとうございます。購入を検討の際は、プロフィールも併せてご確認くださいますようお願いいたします。他に出品している楽器、小物はこちら#ieyou楽器マウスピース一式(リガチャー、キャップ含む)が不要な場合、予めその旨コメントいただければ1500円お値下げいたします。値段の設定変更が必要なため、希望される方は必ず事前にコメントをください。—————アメリカの樹脂製クラリネットです。木製と比べて割れの心配がないため、野球応援など屋外での演奏にも使えます。日本のフリマサイト、オークションサイトではあまり見ない機種ですが、海外のオークションサイトではよく見る(=それだけ普及している)機種です。ストレートな吹奏感、そして重くてダークな音色が良い味を出しています。吹けば吹くほど音として答えてくれる楽器は、初心者にとって吹きがいがあるものです。また、機能的に見て、ある程度のグラナディラ製と比べても遜色ありません。初心者が初めて買う楽器として間違いない機種の一つです。—————メーカー：LebLancUSA(ルブラン)機種名：VITOReso-Tone3材質：ABS樹脂マウスピース：VitoII状態： ・Low-EからHigh-Eまでの半音階を試奏して問題ないことを確認しております。 (あくまで個人の確認であること、予めご承知おきください) ・希望される場合は、以下のリード(新品)から計2本をお付けします。特に希望が無い場合は、ランダムにお付けします。 VandorenTraditional／2.5または3 RICOGrandConcertSelect／2.5 ・その他の状態は写真にて判別をお願いいたします。備考： ・他サイトでも出品している関係上、売り切れている場合がありますので、その際はご容赦ください。 ・中古品としてのご理解のある方のみ購入ください。 ・以上の点をご理解いただいた上でご購入をお願いいたします。管理番号：113_21_47