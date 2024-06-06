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クランポンバレル　　　　　　　デバンヌ　６４mm
商品番号 O59499073167
商品名

クランポンバレル　　　　　　　デバンヌ　６４mm
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 8,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

冬になると音程が下がります。短いバレルで対策出来ます。プレステージュ、ＲＣに使用出来ます。種類···クラリネットクランポン　デバンヌバレル　６４ｍｍ
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