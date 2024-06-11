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ワンコイングランデ 戦国BASARA 第弍陣 染衣裳版 未開封BOX
商品番号 S50587466251
商品名

ワンコイングランデ 戦国BASARA 第弍陣 染衣裳版 未開封BOX
ブランド名 Svital
特別価格 税込 2,730 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フィギュア種類...コレクションフィギュアスケール...ノンスケール新品で購入後暗所にて保管していました。外箱、内箱未開封です。
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