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- ワンコイングランデ 戦国BASARA 第弍陣 染衣裳版 未開封BOX
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商品詳細
フィギュア種類...コレクションフィギュアスケール...ノンスケール新品で購入後暗所にて保管していました。外箱、内箱未開封です。
http://narcologia.ru/goods/calling748150.html
http://narcologia.ru/goods/capitation658008.html
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