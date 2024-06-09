シクラメン　ビオラ　ガーデンシクラメン　北欧　原画　絵画　ペン画　ヴィンテージ

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商品詳細
※写真のフレームは別料金になります。（800円）ご購入の際は、簡易的なフレームでの発送になります。こちらのフレームとセットでご希望の方はコメントをください。size：約20×15㎝（フレーム外寸）※絵自体は２Ｌ判サイズです。秋らしい色合いの絵を描きたくて。＾＾#絵画#原画#ペン画#イラスト#色鉛筆画#シクラメン#ガーデンシクラメン#ビオラ#スミレ#スウェーデン#北欧#ヴィンテージ#ゲフレ#Gefle#ピッチャー2023.10.1絵画の種類···その他形式···額縁入り主な画材···色鉛筆
http://narcologia.ru/goods/sci-fi115247.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation67221.html
http://narcologia.ru/goods/manufacture315241.html
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