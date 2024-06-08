酒井ゆうじコンセプトワークス 1964 モスラ対ゴジラ 構

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商品詳細
酒井ゆうじコンセプトワークスGODZILLA1964モスラ対ゴジラ構「KA-MA-E」酒井ゆうじ氏原型制作・プロデュースによる新コンセプトモデル！ゴジラの立ち構える姿を迫力の造形で再現！未開封品のため、箱の中に当時のガムが入っていますが、食べない方がいいと思います。未開封品ですが、箱の状態は写真で確認してください。箱の高さは17㎝になります。コレクション整理のために出品致します。何かあればコメント欄から宜しくお願い致します。人気キャラクター...ゴジラフィギュアシリーズ...ゴジラ/ガメラ/その他怪獣特徴...ソフビBANDAIバンダイ
http://narcologia.ru/goods/plaque170607.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming957792.html
http://narcologia.ru/goods/seamless552829.html
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