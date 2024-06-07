【真作】森寛斎/菖蒲鳥之図/花鳥図/クイナ図/掛軸/名家伝来/AA-386



真作】森寛斎/菖蒲鳥之図/花鳥図/クイナ図/掛軸☆宝船☆AA-386- 真作】森寛斎/菖蒲鳥之図/花鳥図/クイナ図/掛軸☆宝船☆AA-386-



真作】森寛斎/菖蒲鳥之図/花鳥図/クイナ図/掛軸☆宝船☆AA-386- 真作】森寛斎/菖蒲鳥之図/花鳥図/クイナ図/掛軸☆宝船☆AA-386-



真作】森寛斎/菖蒲鳥之図/花鳥図/クイナ図/掛軸☆宝船☆AA-386 www ... 真作】森寛斎/菖蒲鳥之図/花鳥図/クイナ図/掛軸☆宝船☆AA-386 www ...



真作】森寛斎/菖蒲鳥之図/花鳥図/クイナ図/掛軸☆宝船☆AA-386- 真作】森寛斎/菖蒲鳥之図/花鳥図/クイナ図/掛軸☆宝船☆AA-386-



【真作】森寛斎/菖蒲鳥之図/花鳥図/クイナ図/掛軸☆宝船☆AA-386 【真作】森寛斎/菖蒲鳥之図/花鳥図/クイナ図/掛軸☆宝船☆AA-386



真作】森寛斎/菖蒲鳥之図/花鳥図/クイナ図/掛軸☆宝船☆AA-386 ... 真作】森寛斎/菖蒲鳥之図/花鳥図/クイナ図/掛軸☆宝船☆AA-386 ...



【真作】森寛斎/菖蒲鳥之図/花鳥図/クイナ図/掛軸☆宝船☆AA-386 【真作】森寛斎/菖蒲鳥之図/花鳥図/クイナ図/掛軸☆宝船☆AA-386



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真作】森寛斎/菖蒲鳥之図/花鳥図/クイナ図/掛軸☆宝船☆AA-386- 真作】森寛斎/菖蒲鳥之図/花鳥図/クイナ図/掛軸☆宝船☆AA-386-



真作】下村為山/粟と雀図/花鳥図/小鳥図/掛軸/名家伝来/AD-74- 真作】下村為山/粟と雀図/花鳥図/小鳥図/掛軸/名家伝来/AD-74-



【真作】森寛斎/波上ホトトギス図/掛軸/名家伝来/U-683 J- 【真作】森寛斎/波上ホトトギス図/掛軸/名家伝来/U-683 J-



真作】森寛斎/菖蒲鳥之図/花鳥図/クイナ図/掛軸☆宝船☆AA-386 ... 真作】森寛斎/菖蒲鳥之図/花鳥図/クイナ図/掛軸☆宝船☆AA-386 ...



真作】森寛斎/菖蒲鳥之図/花鳥図/クイナ図/掛軸☆宝船☆AA-386 www ... 真作】森寛斎/菖蒲鳥之図/花鳥図/クイナ図/掛軸☆宝船☆AA-386 www ...



【真作】森寛斎/菖蒲鳥之図/花鳥図/クイナ図/掛軸☆宝船☆AA-386 【真作】森寛斎/菖蒲鳥之図/花鳥図/クイナ図/掛軸☆宝船☆AA-386



真作】森寛斎/波上ホトトギス図/掛軸/名家伝来/U-683 J- 真作】森寛斎/波上ホトトギス図/掛軸/名家伝来/U-683 J-

【参考】森寛斎日本画家。山口県生。名は公粛、字は子容、別号に晩山。森徹山の門に入り、その養子となる。幕末には尊王派として国事に奔走、維新後は京都で如雲社に参加し、塩川文麟歿後、その中心的存在となった。また京都府画学校の教授を務め、京都画壇の重鎮として、野村文挙・山元春挙らの門人を育成する。帝室技芸員。明治27年（1894）歿、81才。【作品状態】本紙は紙本肉筆です。本紙はうす汚れ、多少の糊シミ、多数の汚れ、数ヶ所の虫ナメ補修跡、巻シワなどあります。表装は概ね良好です。軸先は牙です。桐合せ箱付軸丈縦162cm×幅35cm写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問・お値引き等のご相談がございましたら、お気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。宜しくお願いいたします。