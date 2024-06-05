佐藤大樹 クッション 海軍

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商品詳細
佐藤大樹くん海軍FANTASTICSver.のクッションになります。購入してから家で保管しておりました。※初期傷などがある場合もありますが、ご了承ください※素人保管になりますので、神経質な方は購入を御遠慮下さい即購入⭕️ご不明点があればお気軽に質問下さい。
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