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ほぼ未使用 茶道具 野々田織部(紅鉢型)風炉型電熱器 丸釜羽毛目 2点セット元箱
商品番号 B70053367492
商品名

ほぼ未使用 茶道具 野々田織部(紅鉢型)風炉型電熱器 丸釜羽毛目 2点セット元箱
ブランド名 Bvital
特別価格 税込 12,040 円
在庫状況 あり

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商品詳細

茶道具野々田織部(紅鉢型)風炉型電熱器丸釜羽毛目2点セットでございます。未使用だと思いますが、長期間保存なので、未使用に近いとしています。目立つシミや汚れはございません。コンセントコード一ヶ所小さな傷ございます。画像の9枚目ご確認をください。お品物全体とても綺麗な状態です。経年の為共箱汚れございます。炉形電熱噐-電熱器(固定)100V410Ｗオン/オフ切替スイッチ付き通電・発熱を確認済みです。サイズ:風炉高さ約:18.5cm直径約:29.7cm釜口径約9.8cm胴径23.7cm高さ約21.5cm管理番号B-324★不明な点は、購入前に質問してくださいませ。★あくまで中古品なので、新品同様にお考えの方は購入をお控えくださいませ。★発送後のキャンセルは承っておりません。★神経質な方のご入札はご遠慮下さい！慎重にお考えして頂いてから購入宜しくお願い致します。
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