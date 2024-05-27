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ポケモンカード　クレイバースト　サーチ済み　バラパック　計60
商品番号 I89747968645
商品名

ポケモンカード　クレイバースト　サーチ済み　バラパック　計60
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 3,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

こちら、バラパック購入からレア以上を抜いた余りのパックを集めたものになります。ミスがないかぎりは基本的にはレア以上は出なく、ほとんどがノーマルカードのパックになりますのであらかじめご理解の上ご購入のほどよろしくお願いします。汎用性カードなどが欲しい方におすすめになります。※製造番号はバラバラになります。※計60パック　写真が全てになります。
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