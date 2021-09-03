倖田來未 ファンクラブ限定豪華BOX XXKK

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商品詳細
倖田來未ファンクラブ限定豪華BOXXXKK状態：未使用倖田來未倖田組くぅちゃんファンクラブ限定豪華BOX『XXKK』①フォトスタイルブック『WALK』②別冊BEAUTYBOOK『AllaboutK’SBeautySpecial Edition』③32枚綴りの名言付きカレンダー『KODAKUMICALENDER』タイトル：XXKK著者名：KODAKUMI発売日：2021年11月13日（土）■BOXサイズ：左右191mm✕天地268mm✕高さ46mm■カレンダーサイズ：左右250mm✕天地170mm（リングまで178mm) 32枚綴り■BEAUTYBOOKサイズ：サイズB5（左右182mm✕天地257mm）総ページ：48P#フォトスタイルブック#フォトスタイルブックWALK#ファンクラブ限定豪華BOXXXKK
http://narcologia.ru/goods/freezer693598.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement60199.html
http://narcologia.ru/goods/parenthesis391044.html
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