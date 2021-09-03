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倖田來未 ファンクラブ限定豪華BOX XXKK
商品番号 L97915261640
商品名

倖田來未 ファンクラブ限定豪華BOX XXKK
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 3,002 円
在庫状況 あり

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商品詳細

倖田來未ファンクラブ限定豪華BOXXXKK状態：未使用倖田來未倖田組くぅちゃんファンクラブ限定豪華BOX『XXKK』①フォトスタイルブック『WALK』②別冊BEAUTYBOOK『AllaboutK’SBeautySpecial　Edition』③32枚綴りの名言付きカレンダー『KODAKUMICALENDER』タイトル：XXKK著者名：KODAKUMI発売日：2021年11月13日（土）■BOXサイズ：左右191mm✕天地268mm✕高さ46mm■カレンダーサイズ：左右250mm✕天地170mm（リングまで178mm)　32枚綴り■BEAUTYBOOKサイズ：サイズB5（左右182mm✕天地257mm）総ページ：48P#フォトスタイルブック#フォトスタイルブックWALK#ファンクラブ限定豪華BOXXXKK
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