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VTuberくじ　一番くじ　ラストワン賞つき　1番くじ
商品番号 U38026454162
商品名

VTuberくじ　一番くじ　ラストワン賞つき　1番くじ
ブランド名 Uvital
特別価格 税込 6,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧くださいましてありがとうございます^_^24時間以内に発送致します！一番くじくじスクエア　VTuberくじ　1回770円⚠️袋は開けていないので、中身は分かりませんA賞　34個B賞　34個合計68個と、ラストワン賞1個付き定価　52,360円の商品です✨ラストワン賞はプチプチで包み、しっかり梱包して発送いたします。バラ売り不可匿名配送送料込み気になる点がありましたら、お気軽にコメントください^_^トラブル防止の為、プロフィールをお読みください。違う場所でも出品しております為、ご購入前に必ずコメントください。お手数お掛けしますが、宜しくお願い致します。m(__)mグッズ種類···プライズ/一番くじファミマ　ファミリーマートブイチューバー白雪レイド　或世イヌ　天開司　緋月ゆい　ミライアカリ　夜絆ニウ　歌衣メイカ　ココロヤミ　水無瀬　白羽ねむ　犬山たまき　天帝フォルテ　羽渕やむ　稲荷いろはレグルシュ・ライオンハート　猫瀬乃しん懲役太郎　おめがレリオ　天使うと　桜ころみんろん　結目ユイ　水瀬しあ　なつめ先生　凪夢碧葉リア　ポポナ　鹿乃まほろ　鴉守ジン　一翔剣伊東ライフ　今酒ハクノMonsterZMATEアンジョーMonsterZMATEコーサカBOOGEYVOXXFraBOOGEYVOXXCiVESPERBELL仮想協演ユニットえにしん
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