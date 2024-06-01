♦中国 寿山石牛形 文鎮 文房四宝 古玩 古美術品アンティーク骨董品コレクション

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書道・習字用品...文鎮♦ご注意、気持ち良いお取引行わせて頂きたい為、希望購入価格申し込み機能には対応致しません。プロフィール♦印欄ご覧の上お問い合わせ購入頂きます様お願い致します。 年代物 中国【文房四宝】！ 寿山石 牛形文鎮 手彫り 箱なし中国1900年初期頃の寿山石、文房四宝文鎮でございます。篆刻印材ではございません。欠損は価格に反映させて頂きました。状態右足下側部分古い欠損、その他経年の汚れがございます。天然石になりますのでクラックございますが予めご理解の上お願い致します。ご購入の前に光源の関係上、画像は実際の色と異なる場合ございます、また状態等含め充分確認致しておりますが見落とし見誤りあるやもわかりません、画像をご覧になりご判断をお願い致します。また、個人の自宅保管品につき中古品としての経年劣化等はご了承ください。サイズ 高さ 3.9cm全長 7.6cm横幅 4.1cm重量 168gご不明点ございましたらお問い合わせ下さい。#篆刻 #置物 #飾り #書道具 #文鎮 #篆刻 #印鑑 #印材 #寿山石 #中国 #書道具 #玉 #玉石 #西冷印社 #彫刻 #印泥 #彫刻 #古玩 #文房四宝 #硯 #墨 #古墨 #筆 #文鎮 #筆洗 #筆掛け #澄泥硯 #端渓墨 #清時代 #宣統年製#古美術品