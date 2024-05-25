セクシー ガール タオル タペストリー 触手 大和

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サイズ105×55cmと記載されています。前にネットストアで購入した物になります。増えすぎた為コレクション整理の為に出品致します。短期間で削除する可能性が有りますのでお早めに。艦これ大和開脚触手特別版