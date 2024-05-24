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【ケース付】オカリナ　アルトC　弓場さつき
商品番号 T88278159983
商品名

【ケース付】オカリナ　アルトC　弓場さつき
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 7,666 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品で購入し、試し吹きをしたのみで綺麗な状態です。ケース、説明書、音階マニュアル、清掃道具付きです。清掃・消毒済みでプチプチに包んでダンボールに入れて発送します。種類...オカリナアクセサリー・パーツ...ケース
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