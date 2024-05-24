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- 【ケース付】オカリナ アルトC 弓場さつき
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商品詳細
新品で購入し、試し吹きをしたのみで綺麗な状態です。ケース、説明書、音階マニュアル、清掃道具付きです。清掃・消毒済みでプチプチに包んでダンボールに入れて発送します。種類...オカリナアクセサリー・パーツ...ケース
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