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中林星山 作 黒柿 糸蜻蛉蒔絵 割香合 共箱 茶道具
商品番号 I46134984511
商品名

中林星山 作 黒柿 糸蜻蛉蒔絵 割香合 共箱 茶道具
ブランド名 Ivital
特別価格 税込 6,110 円
在庫状況 あり

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商品詳細

幅約6×3.5cm高さ約4cm漆芸螺鈿古美術骨董アンティーク
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