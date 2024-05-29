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- 期間限定値下げ中【公式】\u0026TEAM ペンライト 新品未使用
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商品詳細
\u0026TEAM公式ペンライト新品未使用品です。WeverseshopJapanにて購入しました。先日購入しましたが使う機会がなくなってしまったので出品しています。※電池は付いていません。+200円でお付けできます。匿名配送購入時の黒の箱のままダンボールに入れて発送いたします。即購入OK⭕️です！トレカなし海外製品のため、初期傷などがある場合がございますので、神経質な方は購入ご遠慮ください。購入時のまま未使用で動作確認などはしておりませんので保証できかねます。らくらくメルカリ便またはゆうゆうメルカリ便での発送です。-----------------------------andTEAM\u0026TEAMエンティーム\u0026teamLUNÉKケイ FUMAフウマ NICHOLASニコラスEJウィジュ YUMAユウマJOジョージョウ HARUAハルアTAKIタキ MAKIマキ\u0026AUDITIONandAUDITIONペンライトライトスティックケースLightStickウィバース公式\u0026TEAMエンティームOFFICIALLIGHTSTICKオフィシャルライトスティックペンライトファンミファンミーティングペンミ
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