Free The Tone ソルダーレスケーブル　12本

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商品詳細
FreeTheToneのソルダーレスパッチケーブルです。グランド用のネジが皿ビスになっているのでジョージエルスのように締め過ぎてしまう事によるトラブルがなく非常に作りやすいソルダーレスケーブルです。L-L×11本S-L×1本一部イモネジに錆が見られますが、サウンドは良好です。※値下げ交渉、お気軽ご相談ください。検索用フリーザトーン、パッチケーブル、オヤイデ、ペダルボード、エフェクター、ギターシールド
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