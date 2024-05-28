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ブロンズ　裸婦像　人物像　大理石　置物　C　R5433
商品番号 L46330005246
商品名

ブロンズ　裸婦像　人物像　大理石　置物　C　R5433
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 6,720 円
在庫状況 あり

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商品詳細

大きさ　（台を含む）高さ約１３．６㎝　幅約８cm×幅約１２．２cm　重さ約１２８３g台は外れません。台の角に欠けが見受けられます。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにてその都度ご案内しております。トラブル防止のため必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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