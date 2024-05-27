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会津漆器　小物入れ　宝石箱　御茶菓子入れ
商品番号 R68385440588
商品名

会津漆器　小物入れ　宝石箱　御茶菓子入れ
ブランド名 Rvital
特別価格 税込 2,275 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品未使用品です^^20.5㎝×6.5㎝
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