SKB ストラト・テレキャス用ハードケース

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商品詳細
テレキャス用に使っていました。スレ傷は若干ありますが、そこそこ綺麗だと思います。鍵は付属しません。また、梱包は困難なため原則このまま発送します。何卒ご了承ください。
http://narcologia.ru/goods/Fahrenheit683786.html
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