FMWプロレス ハヤブサ フィギュア等セット

FMWのプロレスラー、ハヤブサ選手のフィギュア等をまとめて。・フィギュア(未開封)・ミニフィギュア色違い2体・本・パンフレット、雑誌増刊・トレーディングカード画像のものが全てです。発売当時に購入。自宅保管。状態は画像でご確認ください。経年による汚れ、カビ等あり。フィギュアは完全未開封で後ろの粘着テープも付いたままですが、なにぶん古い物なので台紙の色焼けやプラスチック部分のカビ(汚れ？)目立ちます。開けての確認はせず、未開封のまま出品します。中古品です。サビ汚れ欠品等ありのジャンク扱いでお願いします。ジャンル（スポーツ選手）...その他性別...男フィギュア種類...コレクションフィギュア



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