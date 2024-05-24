FMWプロレス ハヤブサ フィギュア等セット

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商品詳細
FMWのプロレスラー、ハヤブサ選手のフィギュア等をまとめて。・フィギュア(未開封)・ミニフィギュア色違い2体・本・パンフレット、雑誌増刊・トレーディングカード画像のものが全てです。発売当時に購入。自宅保管。状態は画像でご確認ください。経年による汚れ、カビ等あり。フィギュアは完全未開封で後ろの粘着テープも付いたままですが、なにぶん古い物なので台紙の色焼けやプラスチック部分のカビ(汚れ？)目立ちます。開けての確認はせず、未開封のまま出品します。中古品です。サビ汚れ欠品等ありのジャンク扱いでお願いします。ジャンル（スポーツ選手）...その他性別...男フィギュア種類...コレクションフィギュア
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