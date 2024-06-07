最遊記　猪八戒　ポスター

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商品詳細
値下げ中最遊記 猪八戒 ポスター約103㎝×73㎝（誤差あるとおもいます）状態は左下欠損や全体的に裏にテープやテープ後、傷、経年劣化ありますので、ご了承の上ご購入下さい。丸めて、プチプチ包装してお送りします。必ずプロフィール確認の上ご購入お願い致します。#司の峰倉せんせい出品最遊記猪八戒ポスター02
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