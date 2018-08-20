マルク・シャガール 『画家と二重像 』リトグラフ

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商品詳細
マルク・シャガール『画家と二重像』リトグラフ20年以上前に購入し、長期自宅保管していました。絵のサイズ⋯約33×48cm額縁のサイズ⋯約54×70cm重さ⋯約2.8kgサインはありません。作品に目立った汚れや傷はありません。額縁が、しっかりした作りで重厚感があります。額縁と作品のあいだの布張りに汚れがあります。差し箱の一部に汚れと破損、黄袋にもシミが見られます。(画像13)経年劣化にご理解いただける方お願いします。差し箱にプチプチを巻き、防水対策をして、宅急便にて発送予定です。#シャガール#リトグラフ種類···リトグラフ・石版画外国人/人気アーティスト···シャガール絵画の種類···その他形式···額縁入り主題···人物・肖像主な画材···その他
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