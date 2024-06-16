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- 画家 haru 油彩画 ☆ 絵 と 額縁 共に アクリル板 。
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商品詳細
ご覧いただきましてありがとうございます！アクリル板に描いた油彩画です。額縁もアクリル板で制作しました自作です。外寸600×370厚さ6ミリ。軽量、薄いので画ビョウで飾れ、移動が楽々。木製の額縁とは異なるシンプルさが飾るお部屋をさりげなく☆お洒落に変身☆是非、ご検討ください。宜しくお願い致します。撮影状況、パソコンモニター等によって実物と多少、色味など、イメージと違って見える場合がありますのでご了承ください。#HaRu#はる#ハル#花#フラワー#薔薇#ばら#バラ#ひまわり#富士山#赤富士#風景#花瓶#絵画#油彩画#油絵#開運#キャンバス#風水#インテリア#ハンドメイド#アンティーク#手描き#アート
http://narcologia.ru/goods/interconnect617070.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln830002.html
http://narcologia.ru/goods/troupe610511.html
画家 haru 油彩画☆絵と額縁共にアクリル板 | labiela.com
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最高の 油彩画 上田彩加 SM 絵画/タペストリ - lotnet.com
ゴッホ 油彩画 手描き 肉筆 作者サイン 貴重 大人気新作 fatela.org
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在名 落款印譜在 【 紙本 彩色画 渓流鮎踊る之図 】 掛軸 473-
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