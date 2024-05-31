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- 美品 カシオキーボード SA51
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商品詳細
ご覧下さいましてありがとうございます。電池を入れて動作確認したのみ、未使用でございます。お子様の練習用。ピアノのない所での音出しなど、便利にお使い頂けます。軽く持ち運びも楽です。よろしくお願い致します。種類···キーボード・シンセサイザー
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〔展示品〕 Casiotone ミニキーボード SA-51