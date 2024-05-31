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美品　カシオキーボード　SA51
商品番号 Y56573155272
商品名

美品　カシオキーボード　SA51
ブランド名 カシオ
特別価格 税込 1,743 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧下さいましてありがとうございます。電池を入れて動作確認したのみ、未使用でございます。お子様の練習用。ピアノのない所での音出しなど、便利にお使い頂けます。軽く持ち運びも楽です。よろしくお願い致します。種類···キーボード・シンセサイザー
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