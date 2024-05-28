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仏教美術　仏画《親鸞聖人御絵伝　紙本　大幅　木版画》浄土真宗本願寺　313
商品番号 D51607834626
商品名

仏教美術　仏画《親鸞聖人御絵伝　紙本　大幅　木版画》浄土真宗本願寺　313
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

形式···掛け軸・掛軸　　　　仏教美術　木版画　掛軸　親鸞聖人御絵伝主題···宗教・神話　　　　　浄土真宗本願寺　　　　　　　　仏教美術　親鸞聖人御絵伝　木版画　掛軸　　　　　　状態　　経年経過にて、表具　木版画共　経年経過　　　　　　サイズ　159.9cmX70.5cm100cmX51.2cm　　　　　　　　　　　箱無ゆうパックにて100サイズで発送いたします。　　　　　　　　　　表具の仕立て直しをお勧めいたします。
http://narcologia.ru/goods/stair45500.html
http://narcologia.ru/goods/recycling464314.html
http://narcologia.ru/goods/plaque214407.html

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