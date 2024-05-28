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- 仏教美術 仏画《親鸞聖人御絵伝 紙本 大幅 木版画》浄土真宗本願寺 313
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商品詳細
形式···掛け軸・掛軸 仏教美術 木版画 掛軸 親鸞聖人御絵伝主題···宗教・神話 浄土真宗本願寺 仏教美術 親鸞聖人御絵伝 木版画 掛軸 状態 経年経過にて、表具 木版画共 経年経過 サイズ 159.9cmX70.5cm100cmX51.2cm 箱無ゆうパックにて100サイズで発送いたします。 表具の仕立て直しをお勧めいたします。
http://narcologia.ru/goods/stair45500.html
http://narcologia.ru/goods/recycling464314.html
http://narcologia.ru/goods/plaque214407.html
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