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NAHOK ピッコロケース
商品番号 H44280396055
商品名

NAHOK ピッコロケース
ブランド名 Hswirl
特別価格 税込 2,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

NAHOKのピッコロケースです。3回程度しか使用していません。持ち手のところに少しだけ擦れた跡があります。ストラップ用のベルト（未使用）がついています。
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