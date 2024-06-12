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【レア】LiSA LADYBUG Ver.～しょってんほしいのリュック
商品番号 A34447326306
商品名

【レア】LiSA LADYBUG Ver.～しょってんほしいのリュック
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 2,842 円
在庫状況 あり

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商品詳細

LiSALADYBUGツアーのライブグッズしょってん(10)ほしいのっ☆(リュック)LADYBUGVer.です。目立つキズ汚れ等無くまだまだ使えますが中古品の為神経質な方にはお勧め致しかねます。幅　37㎝奥行　20㎝高さ　47㎝素人採寸の旨ご了承下さい。LiSALADYBUGライブグッズLiSAッ子
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