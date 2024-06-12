【レア】LiSA LADYBUG Ver.～しょってんほしいのリュック

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LiSALADYBUGツアーのライブグッズしょってん(10)ほしいのっ☆(リュック)LADYBUGVer.です。目立つキズ汚れ等無くまだまだ使えますが中古品の為神経質な方にはお勧め致しかねます。幅 37㎝奥行 20㎝高さ 47㎝素人採寸の旨ご了承下さい。LiSALADYBUGライブグッズLiSAッ子