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◎貴重◎入手困難◎ZARD(坂井泉水)◎ペーパーウェイト◎
商品番号 W25309767575
商品名

◎貴重◎入手困難◎ZARD(坂井泉水)◎ペーパーウェイト◎
ブランド名 Wswirl
特別価格 税込 13,426 円
在庫状況 あり

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商品詳細

「ZARD(坂井泉水)」のペーパーウェイトです。大切に保管しておりましたが古いものですので細かい状態にこだわる方はご遠慮下さい。値下げ交渉はお受けしませんので予めご了承下さい。出来る限りスピーディーなお取引を目指しておりますので迅速なお支払いと受け取り連絡が可能な方のみ購入をお願いしたいと思います。最近、無謀な価格交渉をされる方や身勝手な要求をされる方が増えております。お互いに気持ちの良いお取引になるように心掛けておりますのでマナーが悪い方とのお取引はお断り致します。
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