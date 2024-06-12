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アキバレッド アキバブルー アキバイエロー S.H.Figuarts 3体セット
商品番号 X73691189467
商品名

アキバレッド アキバブルー アキバイエロー S.H.Figuarts 3体セット
ブランド名 バンダイ
特別価格 税込 1,669 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コメントなしの購入歓迎です。**ばら売り不可**非公認戦隊アキバレンジャーS.H.FiguartsアキバレッドS.H.FiguartsアキバブルーS.H.Figuartsアキバイエロー3体セット現状品になります。全体的に細かな傷、塗装剥げがあります。コレクション用より手に取って遊ぶ向けになります。破損防止のため1部パーツを外して梱包することがあります、ご了承ください。状態に関して気になる部分や別アングルの写真などもコメントをいただければ撮影しますのでコメントにてお願いします。あくまでも素人保管の為、完璧な物をご希望の方は購入をお控えください。非ペット/禁煙/室内保管/ばら売り不可同日購入品は梱包材料削減などの環境配慮の為同梱発送になる場合があります、ご理解の程よろしくお願いします。個別発送をご希望の方はメッセージ等でお知らせください。購入前に限り同梱割引可能ですのでコメントにてお知らせくださいグッズ出品一覧#EDOホビー系バンダイBANDAIフィギュアーツフィギュア非公認戦隊アキバレンジャーシーズン痛超アキバレッドムニュムニュズバーーンモヤモヤズキューーンモエモエズキューーンイタッシャーロボシャチークアキバレンジャーゼンカイジャードンブラザーズ　オニタイジンキングオージャーリボルテックfigmaBANDAISPIRITSバンダイスピリッツフィギュアシリーズ...スーパー戦隊造形シリーズ...S.H.Figuarts
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