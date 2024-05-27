イプヘケ　フラダンス　カヒコ　打楽器　ハワイ購入品

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商品詳細
フラダンスで使用するイプヘケです。ひび割れ等のない美品ですが、中古品となりますので、気になる方は購入をご遠慮ください。サイズ:高さ…41cm上部…11cm下部…30cm下胴回り…56cm穴直径…6cm
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