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イプヘケ　フラダンス　カヒコ　打楽器　ハワイ購入品
商品番号 A59893687551
商品名

イプヘケ　フラダンス　カヒコ　打楽器　ハワイ購入品
ブランド名 Aswirl
特別価格 税込 18,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

フラダンスで使用するイプヘケです。ひび割れ等のない美品ですが、中古品となりますので、気になる方は購入をご遠慮ください。サイズ:高さ…41cm上部…11cm下部…30cm下胴回り…56cm穴直径…6cm
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