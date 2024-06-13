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ファーバーカステル　アルブレヒトデューラー　水彩色鉛筆　60色
商品番号 F81847902658
商品名

ファーバーカステル　アルブレヒトデューラー　水彩色鉛筆　60色
ブランド名 ファーバーカステル
特別価格 税込 2,808 円
在庫状況 あり

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商品詳細

絵具の種類...水彩色鉛筆缶に二枚目のような傷が入っていたり、鉛筆の芯が折れたりしています画材には詳しくないため削らずに発送いたします15色程度しか使っておりません即購入可です発送までに時間がかかることがありますご了承下さい
http://narcologia.ru/goods/stealth751276.html
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ファーバーカステル　アルブレヒトデューラー　水彩色鉛筆　60色
【ファーバーカステルアルブレヒトデューラー】　水彩色鉛筆60色セット

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ファーバーカステル アルブレヒト デューラ水彩色鉛筆 60色 缶入 117560 [日本正規品]

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