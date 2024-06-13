ファーバーカステル　アルブレヒトデューラー　水彩色鉛筆　60色

絵具の種類...水彩色鉛筆缶に二枚目のような傷が入っていたり、鉛筆の芯が折れたりしています画材には詳しくないため削らずに発送いたします15色程度しか使っておりません即購入可です発送までに時間がかかることがありますご了承下さい



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