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【未使用品】 AT2020 オ—ディオテクニカ ケーブル付き
商品番号 C58436806586
商品名

【未使用品】 AT2020 オ—ディオテクニカ ケーブル付き
ブランド名 オーディオテクニカ
特別価格 税込 3,420 円
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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます。①audio−technicaオーディオテクニカAT2020コンデンサーマイク②CANAREEC03-B（ケーブル）上記2点のセットです。どちらも新品未開封・未使用品です。即購入OKよろしくお願いします。種類...マイク
http://narcologia.ru/goods/conception293157.html
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