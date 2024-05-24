BTS W会員特典 JPFC モバイル トレカ 全員 7枚 セット

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商品詳細
BTSW会員特典JPFCモバイルトレカ全員7枚セットJPFC(日本ファンクラブ)、モバイル会員の特典で頂いたトレカです。即購入⭕️値下げ交渉❌スリーブ＋硬化ケース＋防水対策をして発送致しますBTSバンタン韓国アイドルトレカソクジンジンナムジュンナムRMホソクホビJ-HOPEユンギシュガSUGAジミンテヒョンテテVジョングクグクトレカ
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